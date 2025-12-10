Російський FPV-дрон промахнувся по автівці під час ротації біля Покровська

Момент удару FPV-дрона по автомобілю.

У мережі з’явилося відео спроби російського FPV-дрона поцілити в автомобіль, який допомагав Силам оборони проводити ротацію поблизу Покровська. Запис оприлюднила Військова служба правопорядку ЗСУ.



На кадрах видно, як у реаліях фронтового сьогодення відбувається ротація бійців 18-го ЦСПП. Попри високу швидкість автомобіля, ворожий FPV-дрон наздоганяє його, але, на щастя, не влучає.



«Головне — хлопці живі, провели зміну побратимів і продовжили стримувати ворожу навалу», — зазначили у службі.







За минулу добу російські загарбники застосували 4525 дронів-камікадзе.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»