Атаки БпЛА та удари «Градом»: на Дніпропетровщині є поранені та руйнування

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Синельниківському районі Дніпропетровської області російські війська атакували Миколаївську громаду із застосуванням безпілотників. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків — 29 та 42 років. На місцях влучань виникли пожежі, зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури.



Крім того, БПЛА були направлені на Павлоград та П'ятихатки. Там сталися загоряння, пошкоджено елементи інфраструктури та транспортне підприємство. Інформація про масштаби руйнувань та наслідки уточнюється.

По Нікопольському району противник завдав удару з реактивних систем залпового вогню «Град», поціливши по Марганецькій громаді. За уточненими даними, внаслідок вчорашнього денного обстрілу постраждали троє людей: 19-річний хлопець, 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Усі вони проходять амбулаторне лікування.



Сили протиповітряної оборони з вечора до ранку знищили над Дніпропетровщиною 22 російські безпілотники. Про це повідомило Повітряне командування.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього авіаудару у Запоріжжі зруйновано АТБ та автостоянку.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»