Внаслідок авіаудару у Запоріжжі зруйновано АТБ та автостоянку

У неділю вранці російські війська авіабомбами атакували Запоріжжя. За даними обласної адміністрації, внаслідок ударів поранено щонайменше семеро людей, серед них — дитина та співробітник ДСНС.

Один із авіаударів припав по магазину АТБ у мікрорайоні Піски на вулиці Водограйній. Будівля торговельного об'єкта зруйнована. Після атаки люди продовжували звертатися до медиків, бригади «швидкої» також спрямовані на інші місця.



У Хортицькому районі Запоріжжя через російський авіаудар на автостоянці спалахнули автомобілі.

Наслідки авіаудару Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА



Усього по обласному центру зафіксовано чотири удари. Одразу після обстрілу Запоріжжя окупанти почали наносити авіаудари по Запорізькому району — попередньо, у передмістя в район Розумівки. Екстрені служби продовжують роботу, всі наслідки атак уточнюються.

Нагадаємо, вночі, 14 грудня, російські війська здійснили масовану атаку по Одеській області, застосувавши ударні безпілотники.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»