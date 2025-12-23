Дрони атакували ключовий завод «Лукойлу» у Ставропіллі

Результат збивання дронів у Будьоннівську РФ. Скріншот

У Будьоннівську Ставропольського краю зафіксовано атаку безпілотників на нафтохімічне підприємство «Ставролєн», що входить до структури «Лукойл». Завод є містоутворюючим і вважається одним із ключових виробників поліетилену та поліпропілену в Росії — продукції, яка, зокрема, використовується для потреб російського ВПК.



Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров заявив, що сталося загоряння від падіння уламків дронів, постраждалих немає, житлові зони не пошкоджені. Водночас повідомлення у соцмережах вказували на серію вибухів, пожежу на території підприємства та часткову евакуацію.



Один із безпілотників, за свідченнями очевидців, упав між житловими будинками, вибивши вікна у довколишніх будівлях. Факт пошкодження самого підприємства підтверджується, проте офіційні дані про масштаби збитків досі не оприлюднені.



Видання ASTRA проаналізувало одне із відео з місця події, опубліковане Telegram-каналом Exilenova+. За даними розслідування, зйомка велася з проспекту Менделєєва — приблизно за три кілометри від точки пожежі. Аналітики дійшли висновку, що удару зазнала територія ТОВ «Ставролєн», розташованого за адресою: вулиця Рози Люксембург, 1. В результаті виникло загоряння.

Нагадаємо, аналогічні удари фіксувалися 12 листопада — тоді повідомлялося про три точні влучання, що супроводжувалися пожежею.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»