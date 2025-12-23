«Не пережило російської навали»: у НГУ показали, як виглядає зруйноване місто Білицьке на Донеччині

Білицьке. Фото: фото кадр з відео

Російська армія зруйнувала місто Білицьке Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ, опублікувавши кадри руйнувань та пожеж у місті.



За словами військових, Білицьке – ще одне українське місто, яке «не пережило російської навали».



«Часті обстріли та постійні пожежі зробили свою справу – немає жодної вцілілої будівлі», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що у МВА розповіли про ситуацію у місті Костянтинівка та громада.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко