«Лотерея со смертью»: в ГВА рассказали о ситуации в Константиновке и громаде

Константиновка. Фото: полиция

В Константиновской громаде Донецкой области ситуация очень тяжелая. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



Войска России ежедневно обстреливают территорию громады из всех имеющихся видов оружия: от тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня до управляемых авиабомб.



«Особой опасностью стали FPV-дроны, которые фактически «охотятся» на улицах громады. Они атакуют транспорт и гражданских, делая каждый шаг вне укрытия «лотереей со смертью». Однако даже в таких условиях жизнь в громаде не останавливается полностью. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные риски для жизни работников, ГВА продолжает выполнять свою миссию. Логистика под обстрелами – это настоящий подвиг тех, кто, несмотря на смертельную опасность, доставляет помощь. Это не только продуктовые наборы для тех, кто, к сожалению, остается в громаде, но и жизненно необходимое топливо для генераторов», – рассказали в Константиновской ГВА.

Напомним, что Россия в последние недели увеличила интенсивность атак на фронте.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко