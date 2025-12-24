Нічна атака «Гераней» по Чернігову: пошкоджені садок і школа

Фото: Нацполіція

По Чернігову російська армія завдала удару дронами-камікадзе типу «Герань», уразивши щонайменше дві локації в межах міста. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Чернігівської обласної державної адміністрації.



На одній із локацій унаслідок влучання загорілася господарська будівля, повністю згоріли два автомобілі. Ударною хвилею вибито вікна в п’ятиповерховому житловому будинку, а також у приміщенні школи, що розташована поруч.



В іншому районі Чернігова безпілотник влучив на територію дитячого садка. Крім того, в приватному секторі зафіксовані пошкодження покрівель та вікон житлових будинків.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»