У Тюменській області ФСБ вбила уродженця Вінницької області

У Тюменській області спецслужби заявили про «запобігання теракту» на об'єкті нафтової інфраструктури. За версією ФСБ, під час спецоперації було вбито чоловіка, якого в Москві називають «учасником української терористичної організації».



Як стверджують росЗМІ з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ, йдеться про громадянина Росії, уродженця Вінницької області України. За заявою відомства, він нібито готував диверсію на диспетчерській станції магістрального нафтопроводу «Транснєфть».

У ФСБ повідомили, що операція проходила 24 грудня 2025 року. За версією спецслужби, чоловік намагався витягти зі схованки компоненти для остаточного складання вибухового пристрою, проте при затриманні «вчинив збройний опір» і був «нейтралізований вогнем у відповідь».

Російська сторона стверджує, що загиблий «діяв за завданням спецслужб київського режиму» та «контактував із куратором української терористичної організації» через месенджер WhatsApp. Крім підготовки передбачуваного теракту, йому приписують збирання інформації про розташування та охорону об'єктів нафтогазової галузі у різних регіонах Росії.

Незалежних підтверджень викладеної версії подій наразі немає. Українська сторона офіційних коментарів із заяв ФСБ не публікувала.

Нагадаємо, в Єкатеринбурзі російський суд засудив 55-річного маріупольця Андрія Лазаренка до 18 років колонії суворого режиму за звинуваченням у держзраді.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»