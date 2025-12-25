Зеленський позбавив луганчанку Софію Лискун президентської стипендії

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення української чемпіонки із стрибків у воду Софії Лискун президентської стипендії, призначеної на 2025 рік.



Підставою для такого рішення стали публічні заяви спортсменки про зміну громадянства на російське, переїзд до Москви та намір виступати за збірну РФ. Водночас державну стипендію відкликали і у її тренера — Олександра Сендзюка.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. У документі зазначено, що рішення ухвалено у рамках положення про президентські стипендії для перспективних спортсменів олімпійських видів спорту.

Раніше стипендія Софії Лискун була призначена указом №221/2025 від 8 квітня, проте після зміни громадянства спортсменки її дію було припинено. До цього Федерація України зі стрибків у воду одноголосно ухвалила рішення позбавити Лискун усіх спортивних звань та нагород, отриманих нею під егідою національної федерації.



Софії Лискун 23 роки, вона родом із Луганська. Спортсменка двічі представляла Україну на Олімпійських іграх та є чемпіонкою Європи. В інтерв'ю закордонним ЗМІ Лискун заявила, що отримала паспорт Російської Федерації, пояснивши свій вибір «відсутністю подальшого прогресу та перспектив для розвитку» в Україні.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»