Зеленский лишил луганчанку Софию Лыскун президентской стипендии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинской прыгуньи в воду Софии Лыскун президентской стипендии, назначенной на 2025 год.



Основанием для такого решения стали публичные заявления спортсменки о смене гражданства на российское, переезде в Москву и намерении выступать за сборную РФ. Одновременно с этим государственная стипендия была отозвана и у ее тренера — Александры Сендзюка.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства. В документе указано, что решение принято в рамках положения о президентских стипендиях для перспективных спортсменов олимпийских видов спорта.

Ранее стипендия Софии Лыскун была назначена указом №221/2025 от 8 апреля, однако после смены гражданства спортсменки ее действие было прекращено. До этого Федерация Украины по прыжкам в воду единогласно приняла решение лишить Лыскун всех спортивных званий и наград, полученных ею под эгидой национальной федерации.



Софии Лыскун 23 года, она родом из Луганска. Спортсменка дважды представляла Украину на Олимпийских играх и является чемпионкой Европы. В интервью зарубежным СМИ Лыскун заявила, что получила паспорт Российской Федерации, объяснив свой выбор «отсутствием дальнейшего прогресса и перспектив для развития» в Украине.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»