Російські солдати розстріляли 7 цивільних у Покровську

У Покровську росіяни розстріляли 7 цивільних. Фото: проект «Хочу жити»

У Покровську Донецької області двоє російських солдатів розстріляли сімох цивільних, які перебували у підвалі будинку. Це сталося 21 грудня. Про це повідомили у пресслужбі проекту «Хочу жити».



«У ніч на 21 грудня у будинку № 84 по вулиці Центральної міста Покровська стрілець Галімзянов Рінат Раліфович, 31.05.1996 р. н. (родом з Башкортостану), та стрілець Агафонов Олексій Анатолійович, 27.03.1987 р. н. (раніше судимий, родом із Бурятії), увірвалися до підвалу будинку, в якому ховалися цивільні особи. До солдатів вийшли батько та син – Завадський Олександр Робертович та Завадський Ярослав Олександрович, у яких російські військовослужбовці вимагали алкоголю», — йдеться у повідомленні.



Чоловіки заявили, що алкоголю у підвалі немає, тоді росіяни відкрили вогонь та вбили їх.



Потім, спустившись у підвал, російські солдати вбили сім'ю, що була там: батька — Гулька Дмитра, мати — Гулька Оксану, сина — Гулька Дмитра Дмитровича і мати Оксани — Надію. Також був убитий чоловік на ім'я Олександр, а ще один — Меронцев Петро Валерійович — був поранений і вдав мертвого. Після того, як російські вбивці пішли, Меронцеву вдалося вилізти з підвалу та втекти.



Після страти російські солдати повідомили командиру (позивній «Вуду»), що знищили групу ДРГ ЗСУ, а сам будинок підпалили.



Агафонов і Галімзянов були затримані та етаповані до міста Селидове 23 грудня.



Раніше ми писали, що під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району Донецької області російські окупанти взяли в полон двох військовослужбовців ЗСУ 27 грудня. Окупанти змусили одного з бійців частково роздягнутися, а потім обох розстріляли.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»