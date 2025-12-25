Покровськ і Мирноград: чи захопить армія РФ міста до Нового року?

Покровськ зараз. Фото: telegram

Російські війська посилили тиск на Покровськ, перейшовши до тактики безперервних піхотних атак. Бої в Мирнограді впритул наблизилися до житлової забудови, ситуація на напрямку залишається напруженою. Чи має Росія шанс захопити міста до Нового року — аналізуємо в нашому матеріалі.





Бої у Покровську: Що відбувається у місті?

За оцінками українських сил, усередині Покровська перебуває близько 1100 російських військових. Значно більше — на його околицях. Українські підрозділи утримують позиції та ведуть бої з силами противника, які зайшли в місто. За різними оцінками, росіяни контролюють понад 95% Покровська. Сили оборони утримують окремі ділянки та ведуть бої в центральній частині міста. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко констатує інтенсифікацію штурмових дій із застосуванням бронетехніки.

«Зараз це вже не просто інфільтрації зі спробою заглибитися, непомітно просочитися з мінімальним прямим бойовим контактом. Це суцільна м’ясорубка, мета якої лише одна — до Нового року повністю взяти під контроль Покровськ», — зазначає експерт.

Лінія оборони в місті проходить по залізниці. Найзапекліші бої тривають у районі ДіНАЗа та вулиці Івана Мазепи. За словами президента Володимира Зеленського, ситуація в Покровську вже місяць залишається практично незмінною. Друга армія РФ веде бої з півдня від міста, намагаючись обійти його з південного заходу, щоб перерізати дорогу в Дніпропетровську область, зазначає Павло Лакійчук.

«Міські бої, захід у Покровськ із півдня, захоплення житлової забудови південної частини Покровська, на мою думку, мають за мету насамперед скувати наші сили, щоб відтягнути їх із заходу і дати можливість іншій частині бригад і дивізій охопити Покровськ та відрізати його із заходу», — наголошує Павло Лакійчук, керівник воєнних програм Центру глобалістики «Стратегія XXI».

Начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов оголосив Покровськ підконтрольним російським військам ще 26 жовтня, а 29 жовтня Путін запрошував у місто іноземних журналістів із тією ж метою, а також щоб показати нібито повне оточення Покровська. Проте нині добігає кінця друга половина грудня, а місто досі не захоплене російськими підрозділами на сто відсотків.

«Усе це вказує на те, що Путіна Герасимов укотре виставив не те щоб брехуном, а навіть у певному сенсі не сильною рукою, якою його позиціонують, а наївним, дрібним офіцериком, кдбшником, який вірить високопоставленим генералам із Міністерства оборони та Генерального штабу. Це вкрай принизливо й дуже болісно виглядає з репутаційного погляду, особливо з огляду на те, що Путіну вже тричі доповідали про повний контроль Куп’янська», — зазначає Олександр Коваленко.

Саме тому російське командування 51-ї загальновійськової армії, 2-ї, 41-ї, а також 8-ї — саме вони зосереджені в районі Покровсько-Мирноградської агломерації — докладає максимум зусиль, щоб до Нового року Покровськ був повністю захоплений. Відповідно, окупанти значно посилили тиск на позиції Сил оборони. Втім, Покровськ не можна розглядати як єдиний фронт, додає Павло Лакійчук — його потрібно розділяти на складові.

«Є Покровський виступ із заходу на схід. Є південна ділянка, де наступає друга загальновійськова армія росіян. І є північна або, точніше, північно-східна ділянка — це 51-ша армія. І там у росіян різні успіхи. Загалом можна говорити про різну тактику дій наших сил», — зазначає Лакійчук.

Логістика під повним вогневим контролем РФ: що відбувається в Мирнограді

Паралельно з атаками на Покровськ окупанти тиснуть на український гарнізон у Мирнограді. Місто, як і Покровськ, уже тривалий час перебуває під загрозою оточення. Положення його захисників залежить від постачання через вузькі коридори. Російські війська оприлюднили кадри демонстрації прапора в селі Світле поблизу Мирнограда та заявили про захоплення цього населеного пункту. Якщо це відповідає дійсності, ситуація на цій ділянці фронту може погіршитися.

«Мирноград перебуває в дуже складній ситуації, оскільки логістика там повністю під вогневим контролем окупантів. Не можу сказати, що вони мають там фізичний контроль, але те, що вогневий контроль триває вже кілька місяців, значно ускладнює оборону міста», — пояснює Олександр Коваленко.

Експерти зазначають: наступ у щільній міській забудові Мирнограда ускладнений спротивом і контратаками ЗСУ. Попри вкрай складні умови для оборони, українські бійці там залишаються. Бої в місті тривають повільно, що збільшує витрати сил і часу для окупантів. Водночас українські війська частково відійшли з Мирнограда.

«Там критична ситуація. Через це нашим силам довелося відвести підрозділи з південної частини Мирнограда, бо вони фактично опинялися там, якщо подивитися на карту, в такому мішку. З одного боку, це дозволило нам знайти сили й ресурси для зміцнення флангів у самому Покровську», — зазначає Павло Лакійчук.

З іншого боку, це скоротило лінію фронту й дало змогу окупантам проводити атаки більш концентровано. Українське командування заперечує повне оточення Мирнограда. За словами президента Володимира Зеленського, Сили оборони утримують позиції. Втім, ситуація залишається складною, і її подальший розвиток залежить від кількох чинників, додає Олександр Коваленко.

«Один із небагатьох сценаріїв, який може позитивно вплинути на оборону Мирнограда, полягає в проведенні контратакувальної операції на північ від міста в районі Родинського та Красного Лиману і спробі Сил оборони України відтиснути російські війська на лівий берег Казенного Торця. Якщо цього не буде зроблено, можна говорити, що дні оборони Мирнограда полічені», — пояснює Коваленко.

Чи зможе Росія остаточно захопити Покровськ і Мирноград до Нового року

До Нового року прогноз залишається невизначеним, хоча до нього залишилися лічені дні. Російські війська зберігають тиск, але їм не вдається швидко зламати оборону. Більше того, якщо вони й надалі намагатимуться охопити Покровськ і Мирноград із півночі, самі ризикують потрапити в оточення, пояснює Павло Лакійчук.

«Розгромлюючи ті оточені підрозділи та групи росіян, які були на Добропільському виступі, той самий корпус "Азов" та інші підрозділи заходять у фланг російського угруповання на цьому напрямку, тим самим ставлячи під загрозу їх самих. Тобто частина сил, можливо передові підрозділи, можуть бути відрізані», — каже Лакійчук.

Свідченням того, що в окупантів не все йде гладко, є те, що на ділянці 51-ї армії та північніше, на Костянтинівському напрямку, їхні командири змушені кидати в бій другі ешелони.

«Другі ешелони, які призначені не для прориву оборони, а мали б використовуватися для розвитку успіху. Саме для заходу в тил Костянтинівки через Добропілля», — пояснює експерт.

Саме оборона Покровська й Мирнограда не дозволяє окупантам прорватися в тил Костянтинівки. Теоретично Росія має сили для повного захоплення цих міст до Нового року, зазначають експерти, але це точно не буде для них легким завданням. Бої тут дуже динамічні, а оборона виявилася міцним горішком.