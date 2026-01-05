Бєлгородську область Росії атакували безпілотники, є поранена

Бєлгородська область Російської Федерації потрапила під обстріл. У місті Грайворон внаслідок атаки дрона поранено мирну мешканку. Про це повідомив губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков.



«Жінку з баротравмою, осколковими пораненнями обличчя та пензля бійці самооборони доставили до Грайворонської ЦРЛ. Наразі медики надають постраждалій необхідну допомогу», — зазначив він.



За словами Гладкова, пошкоджено машину, також посічено скління приватного будинку від детонації.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»