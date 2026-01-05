За добу у Краматорську загинув мирний житель, двох поранено

За 4 січня російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області у Краматорську. Ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, наголосивши, що обстріли продовжують забирати життя цивільного населення.



За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 3866 мирних жителів Донеччини. Ще 8749 осіб отримали поранення.



В адміністрації уточнюють, що загальна кількість жертв наведена без урахування Маріуполя та Волновахи. У цих містах на даний момент підрахувати точну кількість загиблих і постраждалих неможливо, через масштаби руйнувань і тимчасову окупацію.

Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, у ніч на 5 січня російські війська атакували Україну, запустивши 9 балістичних/зенітних керованих ракет і близько 165 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших моделей.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»