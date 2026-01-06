Зачистка Куп’янська може тривати до місяця — військові

Зачистка Куп’янська бійцями ССО.

Активна фаза зачистки Куп’янська в умовах сучасних бойових дій може тривати до місяця та вимагатиме значної концентрації ресурсів і особового складу Сил оборони України. Про це повідомляється у військовому Telegram-каналі «Офіцер».



Як зазначає старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс», аналогічні процеси на інших ділянках фронту тривали значно довше, ніж це відображалося в оперативних зведеннях та аналітичних мапах.



«На Добропільському напрямку такі дії займали більше часу, ніж це виглядало у новинах і на картах осінтерів. У масштабах Куп’янська операція буде ще більш ресурснозатратною», — наголошує військовий.



За інформацією Генерального штабу, минулої доби на цій ділянці фронту російські війська тричі намагалися атакувати позиції Сил оборони України у напрямках Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.



Водночас у самому місті тривають спеціальні заходи підрозділів Сил спеціальних операцій. Воїни 8-го полку ССО провели успішну операцію з виявлення та затримання ворожого коригувальника, який переховувався у Куп’янську та передавав координати для ударів по українських військових.







Радіоперехоплення вказували на наявність так званого «щура» в одному з районів міста. Через щільну забудову, велику кількість укриттів і потенційних вогневих позицій пошук противника був тривалим і вимагав кропіткої роботи. У результаті коригувальника вдалося виявити та взяти в полон.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»