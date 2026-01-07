Окупанти маскують міномети «цегляними» конструкціями під завали

Новий спосіб маскування мінометних позицій РФ.

Російські війська застосували новий спосіб маскування мінометних позицій, імітуючи завали зі зруйнованих будівель. Відповідні фото з’явилися у військових Telegram-каналах, повідомляють «Новини Донбасу».



На опублікованих знімках видно мінометну позицію, накриту маскувальною сіткою, поверх якої змонтовано конструкцію з муляжів цегли та будівельних блоків. Така «надбудова» створює враження уламків після обстрілу та має ускладнити виявлення вогневої точки з повітря.

Мінометна позиція, накрита маскувальною сіткою з цегли.

В умовах зруйнованої міської забудови, яку Росія сама ж перетворює на руїни артилерійськими та авіаційними ударами, окупанти розраховують, що подібне маскування дозволить краще приховувати міномети та зменшити ризик їх ураження.



Конструкція має вигляд тимчасового укриття або «намету», під яким розміщується озброєння. Такий підхід може ускладнювати розвідку позицій, зокрема з використанням дронів.



На незвичний спосіб маскування вже звернули увагу українські фахівці. Експерт зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов, коментуючи фото, зазначив:

«Нам би теж таке не завадило. Це реально круто».

Видно, що ідея такої маскувальної сітки виникла у ЗС РФ вже давно.

Раніше росіяни почали використовувати чорні пакети, схожі на мішки для трупів, як маскування від атак українських дронів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»