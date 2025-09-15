Росіяни намагалися замаскуватися, сховавшись у чорних пакетах

Росіяни перед атакою сховалися в чорні пакети.

Росіяни почали використовувати чорні пакети, схожі на мішки для трупів, як маскування від атак українських дронів. Відео невдалої спроби опубліковано в зоні відповідальності Третього армійського корпусу.



«Ворожа піхота експериментує з різними типами маскувань. Цього разу окупанти натягнули на себе ростові мішки, але все одно були виявлені та знищені нашими FPV-дронами й боєприпасами», — йдеться в повідомленні.



За даними Генштабу, за минулу добу втрати російських військ склали 910 осіб.







Також знищено дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, реактивна система залпового вогню, 323 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки.