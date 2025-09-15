Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Росіяни намагалися замаскуватися, сховавшись у чорних пакетах

15 вересня 2025, 10:55

Росіяни намагалися замаскуватися, сховавшись у чорних пакетах

Росіяни перед атакою сховалися в чорні пакети. Росіяни перед атакою сховалися в чорні пакети.

Росіяни почали використовувати чорні пакети, схожі на мішки для трупів, як маскування від атак українських дронів. Відео невдалої спроби опубліковано в зоні відповідальності Третього армійського корпусу.

«Ворожа піхота експериментує з різними типами маскувань. Цього разу окупанти натягнули на себе ростові мішки, але все одно були виявлені та знищені нашими FPV-дронами й боєприпасами», — йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, за минулу добу втрати російських військ склали 910 осіб.



Також знищено дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, реактивна система залпового вогню, 323 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
Маскування Маскування ЗС РФ
Організації
Третій Армійський Корпус

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:38
У Сіверськодонецьку пролунав вибух і серія детонацій: спалахнув дах житлового будинку
15:58
Окупанти проводять «уроки мужності» для дітей на ТОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» приховала факти про пошкоджені військові бази у Донецьку під час обстрілу — ФОТО
14:20
В окупованому Донецьку з 13 вересня закриють рух по головному мосту
09:29
На окупованій Луганщині вугледобувна галузь у занепаді: шахти припиняють видобуток – ОВА
14:21
В окупованому Селидовому Донецької області російський банк нібито запустив виїзне обслуговування населення
12:40
Окупанти знову пообіцяли «відродити туризм» на захоплених землях
10:49
В окупованому Лисичанську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт», над містом дим
21:15
«ЛНР» заборонила «неліцензовані» системи супутникового телебачення з українськими каналами
20:07
Ударні дрони уразили космічний центр РФ у Криму
17:30
РФ зводить нову телевежу в Бердянську для мовлення пропаганди
16:09
За заклики «вбивати росіян» на окупованій Херсонщині затримали росіянина
12:16
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
11:54
Майже на чверть зріс тариф за тепло на окупованій Луганщині
10:58
У «ДНР» забороняють писати про те, що немає води
20:40
РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя
15:25
Українців на ТОТ без російських паспортів можуть депортувати
14:52
В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО
11:59
Reuters: удари України вивели з ладу 17% переробки нафти в Росії
15:15
Окупанти не справляються з масштабними пожежами на ТОТ Донбасу
усі новини
12:07
Близько п'яти тисяч абонентів без світла: нічний удар по Запорізькому району
11:44
Бої в Березовому: південна частина села близька до захоплення
11:24
У Дружківці дрон-камікадзе влучив у дев'ятиповерхівку: виникла пожежа, постраждала жінка
11:04
Росія атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено транспортне підприємство та медустанову
10:55
Росіяни намагалися замаскуватися, сховавшись у чорних пакетах
10:20
У Чернігівській області помітили проліт реактивного «Шахеда»
09:49
РФ завдала удару по полю на Сумщині: 11 поранених, один у важкому стані
09:47
Вночі росіяни скинули три авіабомби на центральну частину Краматорська: 9 осіб поранено
09:47
Понад півсотні штурмів зупинено під Покровськом — Генштаб ЗСУ
08:57
Росія вбила двох мирних жителів Донбасу — Донецька ОВА нагадує про евакуацію
08:53
Термінали Starlink перестали працювати по всій лінії фронту в Україні: стався глобальний збій — «Мадяр»
17:37
Сили оборони України уразили залізничну логістику окупантів
16:38
Спецназ ГУР знищив російський ЗРК «Бук-М3» у Запорізькій області
15:38
У Сіверськодонецьку пролунав вибух і серія детонацій: спалахнув дах житлового будинку
14:40
Понад дві тисячі ударів по Донеччині: четверо загиблих і 14 поранених
13:00
Луганськ — це Україна: в окупованому місті пройшов проукраїнський флешмоб
12:09
Росіяни просуваються під Куп'янськом та в Запорізькій області, ЗСУ відкинули ворога на Сумщині
10:09
Слов'янськ вранці зазнав атаки дронів
09:35
У 18 населених пунктах Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію
08:45
У Ленінградській та Пермській областях РФ відбулися атаки на промислові об'єкти
усі новини
ВІДЕО
Наслідки масової атаки на Запорізький район. Фото: Запорізька ОВА Близько п'яти тисяч абонентів без світла: нічний удар по Запорізькому району
15 вересня, 12:07
Ударний безпілотник росіян влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дружківці Донецької області — виникла пожежа, постраждала жінка. Фото з місцевих пабліків У Дружківці дрон-камікадзе влучив у дев'ятиповерхівку: виникла пожежа, постраждала жінка
15 вересня, 11:24
Наслідки російського удару по Нікопольщині. Фото: Дніпропетровська ОВА Росія атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено транспортне підприємство та медустанову
15 вересня, 11:04
Росіяни перед атакою сховалися в чорні пакети. Росіяни намагалися замаскуватися, сховавшись у чорних пакетах
15 вересня, 10:55
Реактивний «Шахед» над Чернігівською областю. У Чернігівській області помітили проліт реактивного «Шахеда»
15 вересня, 10:20
Евакуація із Костянтинівки. Фото: МВС Росія вбила двох мирних жителів Донбасу — Донецька ОВА нагадує про евакуацію
15 вересня, 08:57
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір