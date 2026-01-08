У ЗС РФ підозрюють саботаж катерів Дніпровської флотилії під Херсоном

Командування Збройних сил Росії підозрює власних військовослужбовців у навмисному пошкодженні катерів, залучених у Херсонській області. Про це повідомляє український рух військового спротиву «АТЕШ».
За інформацією агентів руху з-поміж військових 92-ї бригади річкових катерів ЗС РФ, у підрозділі склалася критична ситуація з технічним станом плавзасобів. Бригада входить до складу відновленої Дніпровської річкової флотилії та підпорядковується Чорноморському флоту РФ.
За словами джерел, відмови техніки фіксують саме в ті моменти, коли катери мають виходити в акваторію Дніпра. Російська контррозвідка перестала пояснювати несправності природним зношенням і розглядає версію саботажу.
Командування припускає, що екіпажі свідомо виводять судна з ладу, намагаючись уникнути ударів Сил оборони України. У русі «АТЕШ» зазначають, що дії, які окупанти вважають диверсіями, є «професійною підготовкою до тривалого ремонту».
«Дніпровська флотилія поступово перетворюється на флотилію нерухомих об’єктів. І це лише початок нашої спільної “технічної підтримки”», — йдеться у повідомленні руху спротиву.
У Генштабі, своєю чергою, зазначили, що на Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався наблизитися до позицій українських захисників.
На Придніпровському напрямку ЗС РФ тричі намагалися атакувати СОУ.
Судячи з мапи військових, окупанти намагалися атакувати з боку тимчасово окупованого населеного пункту Олешки.
Раніше повідомлялося, що російські війська проводять тренування з форсування Дніпра в межах підготовки до можливого повторного наступу на Херсон.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
