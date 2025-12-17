Розвідка ГУР: авіація РФ уникає ударів по катерах через ракети

Фото: Новини Донбасу

Російська авіація значно скоротила активність поблизу українських морських катерів через високий ризик ураження. Про це розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 з позивним «Тринадцятий».



За його словами, розвиток морських безпілотників дав українській воєнній розвідці відчутну перевагу на морі. На початковому етапі серйозну загрозу для операцій становили ворожі гелікоптери, однак ситуація змінилася після появи морських дронів із ракетним озброєнням.



Українські інженери оснастили безпілотні катери турелями та зенітними ракетами Р-73 та AIM-9 Sidewinder. Після цього, зазначає «Тринадцятий», противник фактично припинив застосування гелікоптерів, усвідомивши їхню вразливість.



У відповідь РФ почала активно залучати авіацію, використовуючи майже весь наявний парк у тимчасово окупованому Криму — від транспортних і морських літаків до винищувачів. Втім і цей підхід виявився малоефективним.



Важливу роль у зменшенні повітряної присутності противника відіграла взаємодія Group 13 з іншим спецпідрозділом ГУР — «Примари». За останні місяці системні удари по аеродромах у Криму призвели до знищення літаків Бе-12, Ан-26, винищувача МіГ-29 та іншої авіатехніки ворога.



Як підсумував командир Group 13, нині російські літаки не підлітають безпосередньо до українських катерів, усвідомлюючи надто високий ризик бути збитими. Спроби завдавати ударів з великої дистанції здебільшого не дають результату — боєприпаси не досягають цілей, після чого авіація повертається на аеродроми.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»