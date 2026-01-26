Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Три російські дрони вдарили по школі в Сумській області
26 січня 2026, 10:30

Три російські дрони вдарили по школі в Путивльській громаді Сумської області. Фото: Костянтин Гаврильчук

Вночі російські війська атакували школу в одному з сіл Путивльської громади Сумської області, застосувавши три ударні безпілотники. Про це повідомив голова громади Костянтин Гаврильчук.

За його словами, внаслідок влучень у будівлі навчального закладу спалахнула пожежа, школа зазнала серйозних руйнувань. Ударною хвилею також пошкоджено довколишні житлові будинки — у них вибило вікна. Інформації про постраждалих безпосередньо у школі не надходило.

Водночас у поліції Сумської області повідомили, що за минулу добу внаслідок російських обстрілів поранення отримали семеро мирних жителів, серед яких двоє дітей.

За даними правоохоронців, упродовж доби російські війська обстрілювали територію Сумської області. Під вогнем опинилися 36 населених пунктів області, найбільшу кількість ударів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах.

Внаслідок атак є поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури, пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби.

Так, у Середино-Будській громаді удар безпілотника по житловому будинку призвів до поранень 59-річної жінки та двох її онуків — дітей віком 8 та 11 років.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок атаки БПЛА постраждав 52-річний чоловік. У Садівській громаді поранення отримав 36-річний чоловік після влучання ворожого дрону.

В Охтирській громаді безпілотник влучив у житловий будинок, поранивши 48-річну жінку. В Есманській громаді внаслідок удару дрону постраждала 60-річна жінка.

Крім того, в інших громадах Сумської області зафіксовано пошкодження щонайменше 10 приватних будинків та автомобілів.

Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали 775 ударів по 32 населеним пунктам Запорізької області, застосовуючи авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Сумська область Путивльська громада
Поранені Дрони РФ пошкодження школи
