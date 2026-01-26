Армія РФ за ніч двічі вдарила по Запоріжжю: пошкоджено будинки у Шевченківському районі

Наслідки російського удару по Запоріжжю. Фото: ЗОВА

Армія РФ у ніч на 26 січня двічі атакувала Запоріжжя, застосовуючи дрони та реактивні системи залпового вогню. Першого удару було завдано одразу після опівночі, під час другої атаки окупанти випустили по місту ще чотири боєприпаси.



Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, внаслідок нічних ударів обійшлося без загиблих та поранених. Найбільше постраждав Шевченківський район Запоріжжя: пошкоджено близько десяти житлових будинків як багатоповерхових, так і приватних.

Увечері 25 січня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником — під удар потрапила автозаправна станція. Внаслідок атаки поранення отримала 38-річна жінка.

Крім того, ворог завдав ударів по Запорізькому району. У місті Вільнянськ після обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки: вибито вікна, зруйновано фасади. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Протягом доби російські війська завдали 775 ударів по 32 населеним пунктам Запорізької області, застосовуючи авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.



Зокрема, зафіксовано 18 авіаційних ударів по Зірниці, Різдвяному, Юрківці, Новому Полю, Павлівці, Залізничному, Копаням, Верхній Терсі, Гіркому, Зеленому, Мирному, Воздвижівці та Долинці.



515 ударних БпЛА різних типів, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Краснодніпровку, Юрківку, Новоолександрівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Білогірське, Новоданилівку, Варварівку, Квіткове, Солодке та Прилуки.



Також ворог здійснив 9 обстрілів із РСЗВ, під які потрапили Запоріжжя, Приморське, Степове, Гуляйполе, Білогір'я, Староукраїнка та Прилуки.

233 артилерійські удари припали по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Квітковому, Зеленому, Варварівці, Прилукам та Солодкому.

Нагадаємо, за 25 січня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області. Одна людина загинула у Дружківці, ще одна — в Олексієво-Дружківці.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»