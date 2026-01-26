У Росії повідомили про атаку ЗСУ із застосуванням високоточних авіабомб

Ілюстративне фото

Збройні сили України застосували керовані авіабомби під час атаки на територію Росії. Про це йдеться в оперативному зведенні Міністерства оборони РФ.



У відомстві заявили, що сили протиповітряної оборони перехопили дві керовані авіабомби. У Міноборони РФ уточнили, що йдеться про так звані «умні» боєприпаси — високоточне озброєння, яке відрізняється від авіабомб, що вільно падають, наявністю систем наведення і збільшеним радіусом бойового застосування.



Подібні авіабомби є на озброєнні російської армії. У ході війни проти України Росія активно використовує авіабомби з універсальним модулем планування та корекції (УМПК), що дозволяє завдавати ударів з великої відстані.



Ці боєприпаси постійно застосовуються під час атак на українські міста, знищуючи цивільну, критичну інфраструктуру та вбиваючи мирних жителів.

Нагадаємо, вчора Олексієво-Дружківку на Донеччині російські військові атакували керованою авіаційною бомбою КАБ-250. Внаслідок удару загинула 63-річна жінка, її 69-річний чоловік отримав численні травми.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»