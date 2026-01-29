СБУ затримала «крота» у ВМС ЗСУ перед ракетною атакою

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та затримала російського «крота», який готував удар РФ по морських дронах Sea Baby та Magura. Внаслідок спецоперації було затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спеціального призначення ВМС ЗСУ.



Як встановило слідство, він виявився інформатором російських спецслужб і передавав чутливі дані противнику. За даними СБУ, фігурант мав передати своєму «контакту» геолокацію пунктів базування українських військових, які керують морськими безпілотниками, а також координати місць зберігання безекіпажних катерів та маршрути їхнього переміщення.



Серед ключових цілей ворога — морські дрони СБУ та ГУР МО під кодовими назвами Sea Baby та Magura. Інформатора своєчасно виявили, задокументували його злочинну діяльність та затримали у момент підготовки координат для ракетного удару РФ.



Паралельно СБУ вжила додаткових заходів для захисту локацій Сил оборони у зоні підвищеної ворожої розвідувальної активності. Слідство встановило, що військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужб через коло знайомих, яким розповідав про деталі своєї служби.



Одну з таких знайомих ворог використав як «зв'язну» для отримання закритої інформації про українських захисників. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, на якому він накопичував секретні відомості та за допомогою якого підтримував зв'язок із «знайомою».



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — «несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших військових формувань в умовах воєнного стану».



Затриманий перебуває під вартою. Розслідування продовжується з метою притягнення до відповідальності всіх причетних осіб. Спецоперація проводилася за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримала трьох паліїв, які за завданням російських спецслужб робили підпали у різних регіонах країни.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»