Армія РФ вночі кілька разів вдарила дронами по Краматорській громаді: пошкоджені будинки

Наслідки удару по Краматорській громаді. Фото: Краматорська МВА

У ніч з 28 на 29 січня російська армія атакувала Краматорську громаду Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



О 22:15 безпілотник «Молнія-2» вдарив по критичній інфраструктурі.



О 00:15 ударний БПЛА влучив у приватний сектор.



О 00:20 окупанти FPV-дроном на оптоволокні знову атакували приватний сектор. Пошкоджений приватний будинок.



О 00:20 дрон «Молнія-2» також вдарив по приватному сектору. Пошкоджені два приватні будинки.



Інформація про постраждалих не надходила. Встановлюються остаточні наслідки ударів.

Нагадаємо, що 28 січня російські БПЛА кілька разів атакували місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого поранені дві жінки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко