Армия РФ ночью несколько раз ударила дронами по Краматорской громаде: повреждены дома

Последствия удара по Краматорской громаде. Фото: Краматорская ГВА

В ночь с 28 на 29 января российская армия атаковала Краматорскую громаду Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



В 22:15 беспилотник «Молния-2» ударил по критической инфраструктуре.



В 00:15 ударный БПЛА попал по частному сектору.



В 00:20 оккупанты FPV-дроном на оптоволокне снова атаковали частный сектор. Поврежден частный дом.



В 00:20 дрон «Молния-2» также ударил по частному сектору. Повреждены два частных дома.



Информация о пострадавших не поступала. Устанавливаются окончательные последствия ударов.

Напомним, что 28 января российские БПЛА несколько раз атаковали город Славянск на Донетчине, в результате чего ранены две женщины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко