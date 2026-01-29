«Гєрані», КАБи та «Урагани»: РФ застосувала по Донецькій області 1713 ударів за добу

Наслідки російських ударів по Донецькій області. Фото: Нацполіція України

Внаслідок російських обстрілів Донецької області за 28 січня загинула одна людина, ще один мирний житель отримав поранення. Як повідомили у поліції, за добу було зафіксовано 1 713 ворожих влучfнь по лінії фронту та житловому сектору регіону.



Під вогнем опинилися дев'ять населених пунктів — міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ, селища Мирне та Олександрівка, а також села Очеретине та Стародубівка. Внаслідок атак пошкоджено 43 цивільні об'єкти, з них 20 — житлові будинки.



У Дружківці російські війська завдали удару FPV-дроном по автомобілю газової служби. Внаслідок атаки загинув 47-річний співробітник підприємства. Слов'янськ зазнав ударів двома БПЛА «Гєрань-2». Поранення отримав один цивільний, пошкоджено об'єкт залізничної інфраструктури та вісім автомобілів.



По Краматорську російська армія застосувала одразу кілька видів озброєння — три авіабомби «КАБ-250», реактивні системи залпового вогню «Ураган», а також дрони різних типів. Пошкоджено як мінімум 14 приватних будинків, котельня та цивільний автомобіль.



В Олександрівці внаслідок удару БпЛА «Гєрань-2» постраждали три багатоквартирні та один приватний будинок, господарська споруда, лікарня та котельня. Крім того, у Миколаївці пошкоджено три цивільні автомобілі, а у Мирному та Стародубівці — по одному приватному будинку.

Нагадаємо, армія РФ вночі кілька разів била дронами по Краматорській громаді: пошкоджено будинки.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»