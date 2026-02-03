«Шахед» влучив у п'ятиповерховий будинок у Харкові: вигоріли верхні поверхи, постраждали сім людей

Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська ОВА

Вдень 3 лютого дрон-камікадзе «Шахед» вдарив по Салтівському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



БПЛА влучив у п'ятиповерховий будинок. Вигоріли три верхні поверхи. Жителі верхніх поверхів врятувалися.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок атаки постраждали п'ять людей.



Оновлено. Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла де семи людей – п'ять жінок та двоє чоловіків.



Усі у стані середньої важкості.



«Шахед» влучив на рівні п'ятого поверху. Вогонь поширився до другого поверху, могли бути пошкоджені перекриття будинку.

Нагадаємо, що 3 лютого російський дрон атакував місто Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого під удар потрапив автомобіль.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко