Війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: загинули вісім людей, ще 21 – поранена

Поранений внаслідок обстрілу Дружківки. Фото: поліція

За 4 лютого росіяни вбили вісім жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів сім людей загинули у місті Дружківка та одна – у місті Лиман.



Ще 21 людина в області за добу отримала поранення: 17 – у Дружківці, одна – у місті Краматорськ, одна – у місті Миколаївка, одна – у місті Добропілля та одна – у селі Кіндратівка.

Нагадаємо, що російські війська з РСЗВ «Смерч» касетними снарядами вдарили по ринку у Дружківці.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко