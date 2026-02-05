Армія РФ кілька разів атакувала Краматорськ: пошкоджені будинки та комунальна техніка, є поранений

Місце російського удару у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

4 лютого об 11:00 російська армія FPV-дроном вдарила по одному з мікрорайонів міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Пошкоджена комунальна техніка. Внаслідок атаки поранення отримав чоловік 1987 року народження.



О 20:00 окупанти завдали удару по об'єкту спортивної інфраструктури.



О 22:35 безпілотник «Молнія-2» влучив у дерево поряд з багатоповерхівкою. Пошкоджений будинок.



О 23:05 БПЛА «Герань-2» атакував приватний сектор. Пошкоджені чотири приватні будинки.



Встановлюються остаточні наслідки ударів.

Нагадаємо, що 4 лютого війська Росії обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинули вісім людей, ще 21 – поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко