Российская армия пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда – ВСУ

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

Украинские войска держат определенные оборонительные рубежи в городе Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, россияне усиливают давление на северную часть города, пытаются накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда.



«Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства. По местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что российская авиация на 65% увеличила количество ударов авиабомбами по Покровской агломерации.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко