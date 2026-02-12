Атака на рятувальників у Краматорську: під удар потрапила пожежна частина, пошкоджена техніка

Наслідки удару по пожежній частині у Краматорську. Фото: ДСНС

Вночі 11 лютого російська армія дроном вдарила по пожежно-рятувальній частині у місті Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені віконні отвори та окремі конструктивні елементи приміщення частини. Також пошкоджені три одиниці пожежно-рятувальної техніки. У момент атаки особовий склад перебував в укритті, постраждалих немає.

Нагадаємо, що армія РФ кілька разів атакувала Краматорськ, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки та є поранені. Рятувальники потрапили під удар безпілотника «Молнія-2».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко