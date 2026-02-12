Атака на спасателей в Краматорске: под удар попала пожарная часть, повреждена техника

Последствия удара по пожарной части в Краматорске. Фото: ГСЧС

Ночью 11 февраля российская армия дроном ударила по пожарно-спасательной части в городе Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Повреждены оконные проемы и отдельные конструктивные элементы помещения части. Также повреждены три единицы пожарно-спасательной техники. В момент атаки личный состав находился в укрытии, пострадавших нет.

Напомним, что армия РФ несколько раз атаковала Краматорск, в результате чего повреждены многоэтажки и есть раненые. Спасатели попали под удар беспилотника «Молния-2».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко