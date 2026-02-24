ЗСУ вразили на окупованій Донеччині пункти управління та склади боєприпасів росіян

Пункт управління армії РФ на Донеччині вразили. Фото: скриншот

У ніч на 24 лютого українські військовослужбовці завдали удару по військових об'єктах російських окупантів на захоплених територіях Донеччини. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві уточнили, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сухопутних військ ЗСУ вразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки Донецької області.



Також 23 лютого обстріляли об'єкти управління росіян: у районі Удалого — командно-наглядовий пункт та пункт управління БПЛА окупантів; а в районі Покровська – пункт управління БПЛА.



Крім того, завдано ураження по складу боєприпасів та матеріально-технічних засобів загарбників у районі селища Приазовське.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 24 лютого знищили зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 російських окупантів на тимчасово захопленій частині Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

