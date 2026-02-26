Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам

Фото: «АТЕШ»

Агенти руху «АТЕШ», який об'єднує українців та кримських татар, провели диверсію під Севастополем. Ціллю став об'єкт зв'язку, де окупаційні сили розгорнули антени комплексів радіоелектронної боротьби.



Йдеться про вежу зв'язку в районі села Гончарне (координати: 44.515405, 33.667433). За даними руху, саме це обладнання створювало стійкі перешкоди для роботи українських безпілотників у цьому секторі.



У ході операції партизани вивели з ладу ключові елементи системи: були пошкоджені релейні шафи біля основи вежі, де розміщувалася силова електроніка та високочастотні лінії передачі.



В результаті антени, встановлені нагорі, втратили функціональність — сигнал перестав доходити до приймально-передавальних пристроїв. Зазначається, що відновлення такого обладнання потребує значних ресурсів, часу та фінансових витрат.



Після диверсії роботу ворожих засобів РЕБ у цьому районі повністю припинено. Це, за інформацією джерела, фактично відкрило повітряний коридор для ефективного застосування безпілотників Сил оборони України.



У безпосередній близькості від виведеної з ладу вежі розташовані важливі військові об'єкти РФ, які тепер виявилися значно уразливішими.

Серед них — 58 ЦМТО, де зберігаються склади запасу техніки зв'язку Чорноморського флоту РФ; запасний командний пункт флоту «Алсу-2», а також 15-а окрема берегова ракетно-артилерійська бригада.

Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, Сили оборони України завдали серію точкових ударів по військових об'єктах та районах зосередження противника у Донецькій, Запорізькій областях та у Криму.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»