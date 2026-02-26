ЗСУ просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях – ISW

Ситуація на Олександрівському напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на південь від села Вербове на Дніпропетровщині.



Також Сили оборони України нещодавно просунулися у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у центрі селища Степногірськ.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Олександрівському напрямку за минулу добу російська армія атакувала п'ять разів, зокрема поблизу Вербового, на Оріхівському – українські війська відбили вісім штурмів, у тому числі в районі Степногірська.

Нагадаємо, що українська армія тримає позиції у районі селища Ямпіль під містом Лиман Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко