ЗСУ відбили штурм російської армії під Покровськом: окупанти наступали по відкритій місцевості

Удар по російських штурмовиках під Покровськом. Фото: кадр із відео

Російські війська штурмували село Гришине на північний захід від міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За словами військових, окупанти просувалися у світлий час доби й по відкритій місцевості.



«Ворог сподівався на ефект раптовості, але зіткнувся зі злагодженою роботою наших воїнів. Аеророзвідка зафіксувала та «вела» противника. У потрібний момент пілоти 155-ї механізованої бригади ЗСУ у взаємодії із суміжниками влаштували окупантам «теплий» прийом», – розповіли у 7-му корпусі.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували захоплення російськими військами чотирьох населених пунктів на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко