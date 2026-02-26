Із Дружківки евакуювали літнє подружжя з собакою

Евакуація літніх людей і тварин з Дружківки.

Із Дружківки підрозділ «Білий янгол» спільно з капеланами евакуював літнє подружжя та їхнього собаку. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Головного управління Національної поліції в Донецькій області.



Поліцейські також перевірили адреси, за якими проживали родини з дітьми.



У повідомленні зазначається, що Дружківка зазнає постійних атак: пошкоджено будівлі, знищено автомобілі, існує загроза застосування безпілотників. Своєчасна евакуація, за даними правоохоронців, допомагає зберегти життя.







26 лютого внаслідок російського обстрілу Дружківка залишилася без електропостачання. Відновлення електроенергії можливе після усунення наслідків атаки.



Раніше також повідомлялося, що російські війська застосували для удару по місту авіаційну бомбу КАБ-250.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»