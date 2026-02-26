Армія РФ вдарила по Дружківці, є жертви

Росіяни атакували Дружківку. Фото: Олександр Качура

У четвер вранці, 26 лютого, російські окупанти атакували Дружківку авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранений. Про це повідомили у телеграм-каналі «Новини Краматорського району».



Росіяни використали дві авіаційні бомби ФАБ-250.



Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 2007 та 1968 року народження. Також поранення отримав чоловік 1957 року народження.



Раніше ми писали, що з Дружківки підрозділ «Білий ангел» спільно з капеланами евакуювало літню подружню пару та їх собаку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

