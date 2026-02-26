Український дрон-бомбардувальник самоліквідувався після атаки

Фрагмент важкого дрона ЗСУ після самоліквідації.

Російські військові повідомили про атаку з боку дрона-бомбардувальника, який після виконання завдання самоліквідувався. Відео українського безпілотника опублікував Telegram-канал Exilenova+.



«"Баба-яга" прилітала до нас, здійснила скид у бліндаж, а потім о 06:00 ранку самоліквідувалася», — заявив один із військовослужбовців Збройних сил РФ.



Автор Telegram-каналу зазначив, що це, ймовірно, перше відео з важким дроном-бомбером, який, за словами російських військових, був обладнаний датчиком самознищення.



Раніше повідомлялося, що окупанти збирають трофейні важкі гексакоптери Збройних сил України. Після цього росіяни відновлюють дрони у своїх лабораторіях, переробляють і застосовують їх проти Сил оборони України.

Трофейні гексакоптери ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби противник застосував для ударів 5271 дрон-камікадзе.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»