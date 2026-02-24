Українські дрони знищили РСЗВ, ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів у Криму та Запорізькій області

РЗСО знищили ЗСУ у Запорізькій області. Фото: скриншот

У ніч на 24 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ вночі 24 лютого знищили реактивну систему залпового вогню «Ураган», а також вразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та станцію радіолокації «Малахіт» російських загарбників. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадьяр".



Сили оборони ліквідували реактивну систему залпового вогню «Ураган» у Запорізькій області.



Крім того, СРГК «Панцир-С1» виявлено та вражено в районі Красносільського у тимчасово окупованому Криму пілотами 1-го окремого центру СБС. Також пілоти 1-го окремого центру ССС виявили та вразили у районі Новофедорівки у Криму РЛС «Малахіт».



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 24 лютого знищили зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 російських окупантів на тимчасово захопленій частині Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

