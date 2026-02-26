«Продовжуємо реалізовувати тактику активної оборони»: Сирський зустрівся з керівництвом «Азова» та 7 корпусами ДШВ

Сирський зустрівся з керівництвом «Азова» та 7-го корпусу ДШВ. Фото: 7 корпус ДШВ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочі зустрічі із керівним складом 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ та корпусу «Азов», а також окремих штурмових полків.



Сирський з'ясував деталі оперативної обстановки, та відзначив найкращих військовослужбовців.





«Продовжуємо реалізовувати тактику активної оборони. Наше завдання — тримати кордони та берегти життя наших воїнів, водночас відновлювати контроль над українськими територіями та завдавати ворогові максимальних втрат, які й надалі мають перевищувати його поповнення», — додав головнокомандувач ЗСУ.



Раніше ми писали, що російські війська штурмували село Гришине на північний захід від міста Покровськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях