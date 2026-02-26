Ще 410 млн. гривень було спрямовано на потреби підрозділів, які захищають Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

З бюджету Донецької області направили ще 410 млн. гривень на потреби підрозділів, які захищають Донецьку область. Таке рішення ухвалили під час засідання ради оборони Донецької області 26 лютого. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«З початку року 410 мільйонів гривень було направлено на підтримку війська: понад 58 із них сьогодні на черговому засіданні Ради оборони Донецької області», —- зазначив він.



Військові ЗСУ ці кошти використовують для придбання коштів РЕБ, БПЛА та FPV-дронів, а також комплектуючих до них. За словами Філашкіна, у сучасній війні технології відіграють вирішальну роль, і наше завдання забезпечити військових усім необхідним для ефективного виконання бойових завдань та збереження їхнього життя.



«Окремо наголосив на необхідності неухильного дотримання вимог чинного законодавства під час проведення закупівельних процедур — прозорість та відповідальність у використанні бюджетних коштів обов'язкові, особливо в умовах воєнного стану», — уточнив начальник адміністрації.



Раніше ми писали, що на підтримку Сил оборони України було направлено майже 264 мільйони з початку 2026 року.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

