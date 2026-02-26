«Гучні заяви ворога»: у ЗСУ спростували захоплення російськими військами чотирьох населених пунктів на Донеччині

Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

Сили оборони України контролюють селище Ямпіль, села Міньківка, Різниківка та Закітне, попри гучні заяви росіян щодо просування та захоплення цих населених пунктів у Донецькій області. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник угруповання військ «Схід», майор ЗСУ Григорій Шаповал.



За його словами, окупанти намагаються малими групами інфільтруватись.



«Однак розвідка вчасно фіксує переміщення противника. Після цього по виявлених цілях завдаються удари, проводяться пошуково-ударні дії та знищується противник. БПЛА забезпечують постійний контроль», – наголосив майор.

Нагадаємо, що українська армія тримає позиції у районі Ямполя.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко