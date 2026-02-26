В Україні затримуються потяги, до Краматорська та Запоріжжя везуть автобусами

Фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» опублікувала оновлену оперативну інформацію про роботу залізничного транспорту в областях 26 лютого з урахуванням поточної ситуації з безпекою.

Херсонська область



Рух поїздів організується з урахуванням оперативної обстановки та можливих ризиків.



Сумська та Чернігівська області

Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопу. На Ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення, що може вплинути на звичний розклад поїздів.



Харківська та Донецька області

На ділянці від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів перевозять автобусами. Потяг №101/102 «Барвінкове—Херсон» гарантовано чекає на автобусний трансфер з Краматорська.



Регіональні експреси Ізюмського напрямку продовжують курсувати згідно з розкладом.



Запоріжжя



У ніч на 26 лютого після обстрілу в місті фіксувалися перебої з електропостачанням. Незважаючи на це, усі приміські потяги вийшли на маршрути. Можливі затримки до однієї години, скасувань рейсів немає.



Через ситуацію з безпекою тимчасово обмежено курсування поїздів до та зі станції «Дніпро-Головний» для таких рейсів: №86/85 «Львів—Запоріжжя—Львів»; №128/127 «Львів—Запоріжжя—Львів»; №6 «Ясіня—Запоріжжя»; №40/39 «Солотвино—Запоріжжя—Солотвино».

Сполучення між Дніпром та Запоріжжям забезпечується автобусними трансферами.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»