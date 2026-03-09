Російський дрон вдарив біля багатоповерхівок у Харкові: загорілися машини, поранені шість людей

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС

Ввечері 9 березня російський безпілотник вдарив біля багатоповерхових будинків в Індустріальному районі Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Пошкоджені багатоповерхівки, загорілися автомобілі.



Внаслідок атаки поранення отримали шість людей.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що серед постраждалих 16-річна дівчинка.



За даними ДСНС у Харківській області, горіли дві машини.



Рятувальники загасили пожежу.

Нагадаємо, що 8 березня російські безпілотники вдарили по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко