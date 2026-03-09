Армія РФ використовує багатоповерхівки для розміщення засобів зв'язку у Мирнограді – ЗСУ

Удар по російському засобу зв'язку у Мирнограді. Фото: кадр із відео

Залишається складною ситуація навколо міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, підрозділи 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ ведуть важкі стрілецькі бої на північних околицях міста.



«Водночас у центральних районах на дахах багатоповерхівок окупанти розміщують антени та ретранслятори зв'язку, намагаючись покращити радіогоризонт для своїх безпілотників та спростити ураження логістичних маршрутів українських підрозділів. Зараз логістика залишається однією з найсерйозніших проблем. Оператори розвідувальних дронів намагаються якнайшвидше виявляти подібні точки як у самому Мирнограді, так і навколо нього. Після цього координати передаються пілотам ударних БПЛА, які знищують ворожі засоби зв'язку в центрі міста, а також на його південних та східних околицях, долаючи відстань у понад 20 кілометрів. За останні два місяці на цьому напрямку уражені десятки таких цілей: у лютому знищені 40 ворожих антен, за перший тиждень березня – 22», – розповіли в УВ «Схід».

Нагадаємо, що російські війська зосереджують зусилля на спробах просування в районі селища Удачне під містом Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко