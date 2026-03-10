Сили ППО збили 122 БПЛА над Україною

ППО збила 122 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 10 березня запустила по Україні 137 БПЛА з семи напрямків. Протиповітряна оборона збила 122 цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 10 березня (з 18:00 09 березня) противник атакував 137 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів за напрямами: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, селище Гвардійське, більше 80 з них — шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 122 БПЛА. Зафіксовано влучення 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 9 березня запустила по Україні дві ракети та 197 БПЛА.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»