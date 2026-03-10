Десятки дронів атакували Дніпро і область, по громадах били артилерією

Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 10 березня Дніпро зазнало атаки десятків російських безпілотників. Також противник атакував три райони області безпілотниками та артилерією. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Внаслідок ударів у Дніпрі пошкоджено адміністративну будівлю, багатоповерхові будинки та автомобіль. Постраждали 10 людей, одну жінку госпіталізовано. У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок. У Новоолександрівській громаді виникла пожежа.

У Нікопольському районі під ударом опинилися сам Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено адміністративну будівлю, близько десятка приватних будинків та багатоквартирних житлових будівель. У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджено автобус.

Одночасно сили протиповітряної оборони працювали за цілями у небі над областю. Як зазначив голова ОВА, за ніч українські захисники з повітряного командування «Схід» знищили 19 ворожих безпілотників над областю. Влада уточнює наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, увечері 9 березня російський безпілотник вдарив біля багатоповерхових будинків в Індустріальному районі Харкова. Пошкоджено багатоповерхівку, спалахнули автомобілі. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»