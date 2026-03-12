Російські безпілотники вдарили по Краматорську: у центрі міста пошкоджені багатоповерхівки

Наслідки атаки на Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

11 березня о 17:40 російські війська дроном «Молнія-2» вдарили по приватному сектору міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Пошкоджений приватний будинок.



О 23:55 безпілотник «Герань-2» вдарив по центру міста. Пошкоджені дві багатоповерхівки.



Інформація про постраждалих не надходила. Над усуненням наслідків працюють аварійні бригади комунальних підприємств.

Нагадаємо, що вранці 11 березня російська авіація скинула п'ять авіабомб на центр Краматорська, внаслідок чого поранена жінка і пошкоджені майже пів сотні багатоповерхових будинків.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко