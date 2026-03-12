Українцям частково компенсують витрати на бензин, дизель та автогаз

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку державної програми підтримки для громадян, які мають додаткові труднощі через нестабільність на паливному ринку. За його словами, ситуація пов'язана із напруженістю навколо Ірану та скороченням постачання нафти на світовий ринок.



Як написав глава держави у своєму телеграм-каналі, Міністерству економіки та Міністерству енергетики доручено розробити механізм допомоги споживачам палива в Україні. Йдеться про користувачів дизельного палива, бензину та автомобільного газу.



Передбачається, що програма працюватиме через систему кешбеку. Завдяки цьому українці матимуть змогу отримувати часткову компенсацію своїх витрат на паливо.



Зеленський також доручив першому віце-прем'єру — міністру економіки Юлії Свириденко протягом найближчої доби детально опрацювати параметри програми підтримки та подати її суспільству.

Нагадаємо, Мінсоцполітики України готує на квітень програму спеціальної доплати для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»